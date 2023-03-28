Англія

Сторони домовились про продовження співпраці ще у лютому цього року.

Нападник і один із лідерів лондонського Арсеналу Букайо Сака невдовзі поставить свій підпис під новим контрактом із "канонірами". Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво клубу з Північного Лондона має з 21-річним англійським вінгером усну домовленість щодо нової угоди ще з лютого цього року.

Плани обох сторін не змінилися — незабаром Сака зв'яже своє майбутнє з Арсеналом, незважаючи на те, що два клуби з АПЛ та один з-за кордону тривалий час стежили за ситуацією навколо майбутнього англійського вінгера.

Раніше повідомлялося, що новий контракт Букайо Сака з "канонірами" буде розрахований на наступні п'ять років, а його заробітна плата збільшиться щонайменше до 200 тисяч фунтів на тиждень.

Цього сезону англієць провів за Арсенал 38 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів і віддав 10 результативних передач.