Лідер Арсеналу продовжить виступи в команді Артети.
БУКАЙО САКА, GETTY IMAGES
03 березня 2023, 12:21
Вінгер Арсеналу Букайо Сака домовився з клубом про нову угоду, повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, вінгер має домовленість з "канонірами" про новий 5-річний контракт. Залишилося дочекатися лише офіційної заяви від Арсеналу.
Наразі англійський вінгер отримую 70 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, тоді як незабаром буде отримувати 200 тисяч.
Попередній контракт Сака з "гармашами" спливав влітку 2024 року.
Нагадаємо, нещодавно легенда Арсеналу висловив упевненість, що Букайо нічим не гірше за Мессі.