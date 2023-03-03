Англія

Лідер Арсеналу продовжить виступи в команді Артети.

Вінгер Арсеналу Букайо Сака домовився з клубом про нову угоду, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, вінгер має домовленість з "канонірами" про новий 5-річний контракт. Залишилося дочекатися лише офіційної заяви від Арсеналу.

Наразі англійський вінгер отримую 70 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, тоді як незабаром буде отримувати 200 тисяч.

Попередній контракт Сака з "гармашами" спливав влітку 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно легенда Арсеналу висловив упевненість, що Букайо нічим не гірше за Мессі.