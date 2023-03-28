Тренер може перебратись в АПЛ.
Зінедін Зідан, getty images
28 березня 2023, 18:30
Тоттенгем знаходиться в пошуках нового головного тренера на наступний сезон після звільнення Антоніо Конте.
Як повідомляє видання Sky Italy, в списку інтересів англійського клуба знаходиться Зінедін Зідан, який зараз знаходиться без роботи.
Зазначимо, що Крістіан Стелліні обійняв посаду виконуючого обов'язки головного тренера до кінця сезону. Райан Мейсон виступає у ролі помічника Стелліні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінедін Зідан готовий повернутись в Реал, але за певних умов.