Англія

Тренер може перебратись в АПЛ.

Тоттенгем знаходиться в пошуках нового головного тренера на наступний сезон після звільнення Антоніо Конте.

Як повідомляє видання Sky Italy, в списку інтересів англійського клуба знаходиться Зінедін Зідан, який зараз знаходиться без роботи.

Зазначимо, що Крістіан Стелліні обійняв посаду виконуючого обов'язки головного тренера до кінця сезону. Райан Мейсон виступає у ролі помічника Стелліні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінедін Зідан готовий повернутись в Реал, але за певних умов.