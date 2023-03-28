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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 27 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

В понеділок, 27 березня:

Баварія вирішила звільнити головного тренера клубу Юліана Нагельсманна та призначила його наступником Томаса Тухеля. Виявляється, у команді було досить багато футболістів, які були налаштовані проти Нагельсманна та були раді його звільненню.

Зідан готовий повернутись в Реал за певних умов. По-перше, він хоче, щоб у тренерський штаб увійшов фахівець з фізпідготовки Грегорі Дюпон. По-друге, він хоче, щоб Еден Азар залишився у команді.

Клуби МЛС хочуть "скинутися" на Мессі. Клуби МЛС домовились, що будуть усім складом ліги покривати зарплату аргентинця, а той сам обере команду, за яку буде виступати.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.