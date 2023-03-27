Іспанія

Тренер може знов очолити мадридців.

Керівництво Реал розглядає варіант з припиненням співробітництва з Карло Анчелотті, тому мадридці готують зміну для італійця.

Як повідомляє видання Defensa Central, "королівський клуб" хоче запросити Зінедіна Зідана. Француз готовий повернутись, проте має певні умови.

По-перше, він хоче, щоб у тренерський штаб увійшов фахівець з фізпідготовки Грегорі Дюпон. По-друге, він хоче, щоб Еден Азар залишився у команді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінедін Зідан може прийти на зміну Грему Поттеру до Челсі.