Англія

Англієць провів повноцінну сесію з Челсі.

Рахім Стерлінг не відправився у національну збірну Англії через пошкодження, залишившись у клубі лікуватись.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт "пенсіонерів", вінгер вже відновився та приступив до тренувань у загальній групі.

Зазначимо, що в цьому сезоні Рахім Стерлінг відіграв 27 поєдинків, в яких забив сім голів та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі допускає можливість продажу Стерлінга.