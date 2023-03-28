Англієць провів повноцінну сесію з Челсі.
Рахім Стерлінг, getty images
28 березня 2023, 21:29
Рахім Стерлінг не відправився у національну збірну Англії через пошкодження, залишившись у клубі лікуватись.
Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт "пенсіонерів", вінгер вже відновився та приступив до тренувань у загальній групі.
Зазначимо, що в цьому сезоні Рахім Стерлінг відіграв 27 поєдинків, в яких забив сім голів та зробив три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі допускає можливість продажу Стерлінга.