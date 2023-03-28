Фахівець має угоду з клубом на чотири роки.
Роберто Де Дзербі, Getty Images
28 березня 2023, 21:59
Минуло пів року з моменту призначення Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера англійського Брайтона.
За інформацією італійських ЗМІ, фахівець підписав контракт із зарплатнею 5 мільйонів євро на рік.
Італійські ЗМІ повідомляли, що у донецькому Шахтарі, де Де Дзербі працював до початку повномасштабного вторгнення країни-гною, він заробляв 4 мільйони на рік.
Також відома клаусула фахівця. Якщо хтось побажає викупити його контракт в Брайтона, то мусить заплатити 13 мільйонів євро відступних.
У лютому 2023 року повідомлялось, що Тоттенгем зацікавлений у запрошенні Де Дзербі.