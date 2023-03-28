Англія

Фахівець має угоду з клубом на чотири роки.

Минуло пів року з моменту призначення Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера англійського Брайтона.

За інформацією італійських ЗМІ, фахівець підписав контракт із зарплатнею 5 мільйонів євро на рік.

Італійські ЗМІ повідомляли, що у донецькому Шахтарі, де Де Дзербі працював до початку повномасштабного вторгнення країни-гною, він заробляв 4 мільйони на рік.

Також відома клаусула фахівця. Якщо хтось побажає викупити його контракт в Брайтона, то мусить заплатити 13 мільйонів євро відступних.

У лютому 2023 року повідомлялось, що Тоттенгем зацікавлений у запрошенні Де Дзербі.