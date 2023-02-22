Англія

Італієць може змінити Конте в лондонському клубі.

Тоттенгем розглядає кандидатів на пост головного тренера в тому випадку, якщо Антоніо Конте покине команду.

Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб розглядає можливість запрошення нинішнього тренера Брайтона Роберто Де Дзербі.

Зазначимо, що Тоттенгем наразі знаходиться на четвертій сходинці турнірної таблиці, тоді як Брайтон сьомий.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Конте або Де Дзербі можуть очолити Мілан у разі відставки Піолі.