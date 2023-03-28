Англія

Коментар від функціонера щодо кадрових перестановок.

Директор Тоттенгема Фабіо Паратічі прокоментував звільнення Антоніо Конте та закликав фанатів підтримувати команду.

"Припинити співпрацю з Конте було найкращим рішенням для всіх сторін. Стелліні керував командою, коли Антоніо хворів, у нього є досвід; Райан Мейсон може йому дуже допомогти. Ми впевнені: Стелліні та Мейсон можуть зробити дуже хорошу роботу.

Ми будемо боротися за досягнення нашої мети до кінця сезону. Нам не потрібно стежити за спекуляціями в ЗМІ щодо нового тренера, це лише спекуляції Ми повинні зосередитися на нашій команді та менеджері, ми підтримаємо Стеллін.

Моє повідомлення для вболівальників Тоттенгема: продовжуйте підтримувати команду, як ви це робили досі... ви справді чудові. Підтримайте команду, Стелліні, Райана та весь персонал. Нам потрібні наші вболівальники, щоб досягти наших цілей", — наводить слова Паратічі Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Конте знав, як покращити результати Тоттенгема — він зачиняв гравців у роздягальні.