Англія

Футболіст української команди перше зіграв за збірну цієї вікової категорії.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло провів дебютний матч за збірну Сенегалу U-23.

Африканська молодіжна збірна у двобої за вихід на Кубок африканських націй U-23 грала проти Малі.

Перший поєдинок завершився впевненою перемогою сенегальців — 3:1. У другій грі, де й дебютував Самба, сенегальці сенсаційно поступились — 0:3. Через цю поразку Малі кваліфікувалась на КАН.

До цього Самба Діалло виступав за збірну Сенегалу U-20, з якою став переможцем Кубка африканських націй U-20.