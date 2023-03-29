Футболіст української команди перше зіграв за збірну цієї вікової категорії.
Самба Діалло, ФК Динамо
29 березня 2023, 11:50
Вінгер київського Динамо Самба Діалло провів дебютний матч за збірну Сенегалу U-23.
Африканська молодіжна збірна у двобої за вихід на Кубок африканських націй U-23 грала проти Малі.
Перший поєдинок завершився впевненою перемогою сенегальців — 3:1. У другій грі, де й дебютував Самба, сенегальці сенсаційно поступились — 0:3. Через цю поразку Малі кваліфікувалась на КАН.
До цього Самба Діалло виступав за збірну Сенегалу U-20, з якою став переможцем Кубка африканських націй U-20.