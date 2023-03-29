Англія

Легендарний капітан "канонірів" вважає, що лондонцям буде важко боротися за перемогу в Лізі чемпіонів через залежність від одного складу.

Культовий капітан лондонського Арсеналу Тоні Адамс висловив стурбованість тим, що команда Мікеля Артети, незважаючи на успіхи цього сезону, поки що занадто залежна від цілого ряду виконавців і фактично одного складу.

"Гра в Лізі чемпіонів в наступному сезоні стане абсолютно новим досвідом для Арсеналу. Нинішній команді буде дуже важко змагатися на такому рівні, а також сподіватися на титул.

Ми всі бачили, що сталося, коли Мікель дав декільком хлопцям відпочити у Лізі Європи. Резервні гравці виглядали середньо та були обіграні Спортінгом. Зараз їм потрібно, щоб Сака, Мартінеллі, Едегор, Парті, Жезус і Зінченко грали щотижня", — цитує слова Тоні Адамса Mirror.

Нагадаємо, що за підсумками 28 турів лондонський Арсенал є лідером турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи над Манчестер Сіті перевагу у вісім очок. При цьому варто зазначити, що "містяни" мають один матч у запасі.