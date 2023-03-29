Легендарний капітан "канонірів" вважає, що лондонцям буде важко боротися за перемогу в Лізі чемпіонів через залежність від одного складу.
Тоні Адамс, getty images
29 березня 2023, 20:49
Культовий капітан лондонського Арсеналу Тоні Адамс висловив стурбованість тим, що команда Мікеля Артети, незважаючи на успіхи цього сезону, поки що занадто залежна від цілого ряду виконавців і фактично одного складу.
"Гра в Лізі чемпіонів в наступному сезоні стане абсолютно новим досвідом для Арсеналу. Нинішній команді буде дуже важко змагатися на такому рівні, а також сподіватися на титул.
Ми всі бачили, що сталося, коли Мікель дав декільком хлопцям відпочити у Лізі Європи. Резервні гравці виглядали середньо та були обіграні Спортінгом. Зараз їм потрібно, щоб Сака, Мартінеллі, Едегор, Парті, Жезус і Зінченко грали щотижня", — цитує слова Тоні Адамса Mirror.
Нагадаємо, що за підсумками 28 турів лондонський Арсенал є лідером турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи над Манчестер Сіті перевагу у вісім очок. При цьому варто зазначити, що "містяни" мають один матч у запасі.