Англія

"Шпор" не повідомили про розширення санкцій для їхнього спортивного директора, поки вони самі не зробили запит у ФІФА.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міжнародна федерація футболу розповсюдила заборону футбольної діяльності спортивного директора лондонського Тоттенгема Фабіо Паратічі на всі змагання, який є одним із фігурантів гучної справи про фінансові махінації Ювентуса, оскільки працював у той час у туринському клубі.

Тоттенгем опублікував заяву на своєму офіційному сайті, заявивши, що інформацію про санкції Паратічі не лише в Італії, а й розповсюдження їх на всі країни, лондонський клуб дізнався зі ЗМІ, а підтвердження від ФІФА отримав лише після свого запиту.

"Шпори" терміново вимагають пояснень від ФІФА, оскільки, за їхніми словами, рішення приймалося без будь-якої участі та відома Тоттенгема і самого Паратічі.

"Після сьогоднішніх повідомлень у ЗМІ про рішення Дисциплінарного комітету ФІФА поширити на всі країни санкцію, накладену Федеральним апеляційним судом Італійської федерації футболу (FIGC) на Фабіо Паратічі 20 січня 2023 року, Клуб зробив терміновий запит до ФІФА.

Сьогодні, у середу, 29 березня 2023 року, ФІФА надіслала нам письмову відповідь, що Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення поширити санкцію Італійської федерації футболу (FIGC) на всі країни.

Це обговорення комітету було проведено без попереднього повідомлення жодної із залучених сторін. Ми терміново вимагаємо від ФІФА додаткових роз’яснень щодо деталей продовження рішення та його відмінностей від санкцій FIGC.

Ми хотіли б пояснити, що коли Фабіо вчора давав інтерв’ю клубним каналам: ні він, ні клуб не мали жодних ознак того, що ФІФА прийняла таке рішення, оскільки санкція FIGC була застосована 20 січня 2023 року і продовжує діяти. Звернення від 19 квітня 2023 року. Ми оновимо цю інформацію згодом", — сказано на офіційному сайті Тоттенгема.