Англія

Функціонеру доведеться триматись осторонь футбольної діяльності дуже довго.

Скандал довкола фінансових махінацій збоку колишнього керівництва туринського Ювентуса був достатньо гучним навіть у межах Італії, і вже мав відображення у вигляді штрафу в 15 очок для "Старої Синьйори" в поточному розіграші Серії A.

І допоки клуб нервово очікує нових санкцій стосовно себе, футбольні очільники вирішили зайнятись покаранням і безпосередньо для фігурантів скандальної справи.

Зокрема, під керівництвом родини Аньєллі свого часу працював нинішній спортивний директор лондонського Тоттенгема Фабіо Паратічі, якого також вважають винуватцем у справі, що наразі розслідується відповідними органами.

А допоки процес розгляду триває, італійська футбольна асоціація наклала заборону на футбольну діяльність для Паратічі в межах країни, яку, як повідомляє британська преса, ФІФА беззаперечно підтримала та розповсюдила на змагання по всьому світу під своєю егідою.

Таким чином, 30-місячний "бан" Паратічі, а також 11 інших посадових осіб тогочасного Ювентуса, набув чинності на глобальному рівні.

Ювентус та постраждалі в наслідок санкцій особи вже звернулись до Італійського олімпійського комітету, який має повноваження давати правову оцінку та з’ясовувати наслідки відповідних рішень, за переглядом заборони.

Однак вищевказаний орган не може зменшувати чи змінювати будь-які умови санкцій.

Заборона на діяльність діятиме навіть під час розгляд апеляції.