Англія

Англійський форвард не зміг залишити осторонь чутки в пресі, які стосуються переговорів щодо його нового контракту.

Майбутнє нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, який після чемпіонату світу-2022 демонструє вражаючу форму та результативність за клубному рівні, є одним із предметів обговорень, оскільки його чинний контракт із "червоними дияволами" розрахований до літа 2024 року.

Відомо, що керівництво МЮ хоче підписати нову угоду з 25-річним англійським форвардом і вважає це однією зі своїх найпріоритетніших цілей, оскільки до їхнього гравця зберігається інтерес з боку Парі Сен-Жермен, який минулого літа пропонував Маркусу зарплату удвічі більшу (400 тис. фунтів на тиждень), ніж наразі той отримує в клубі АПЛ.

На тлі цього журналіст одного з бритських таблойдів Daily Star Джеремі Кросс повідомив, що Рашфорд хоче заробляти в Манчестер Юнайтед 500 тисяч фунтів на тиждень за новим контрактом – і, мовляв, саме такі цифри озвучили представники футболіста під час діалогу з босами манкуніанцями.

Сам Маркус Рашфорд, вже відомий за своїм минулим спростуванням чуток та перепалками з журналістами у соціальних мережах через фейки, не зміг не відреагувати на цю інформацію від Daily Star та різко спростував її.

"Ще одна неправдива історія про те, що мої представники та я висуваємо якісь вимоги… Це повна нісенітниця! Ми завжди з клубом поважали один одного, і це відношення таким і залишиться. Я зосереджений виключно на тому, щоб якомога краще закінчити чемпіонат і виграти трофеї", — написав Маркус Рашфорд в Twitter.

Раніше повідомлялося, що переговори між манкуніанцями та 25-річним англійцем щодо продовження співпраці на даний момент перебувають лише на початковій стадії, і сторони поки що далекі від підписання нової угоди.

Цього сезону Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 44 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 27 голів та віддав 9 асистів.