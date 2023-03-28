Франция

Англійський форвард вирішив залишитися в Манчестер Юнайтед, незважаючи на те, що його нинішній оклад становить приблизно вдвічі менше.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, який після чемпіонату світу-2022 демонструє вражаючу форму та результативність за клубному рівні, минулого літа міг перейти до Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, влітку 2022 року паризький гранд вів переговори з англійським форвардом і запропонував йому контракт із зарплатою у розмірі 400 тисяч фунтів на тиждень, що практично вдвічі більше, ніж гравець зараз отримує у МЮ. У Манчестері були повідомлені про неформальні переговори парижан з їхнім гравцем.

Наприкінці грудня минулого року "червоні дияволи" активували опцію продовження контракту з Рашфордом ще на один сезон, проте майбутнє англійця, як і раніше, перебуває під питанням, оскільки його поточна угода розрахована до літа 2024 року.

Стверджується, що продовження контракту з Рашфордом залишається пріоритетом для Манчестер Юнайтед, але у той же час інтерес ПСЖ до гравця також зберігається.

Переговори між манкуніанцями та 25-річним англійцем щодо продовження співпраці на даний момент перебувають лише на початковій стадії, і сторони поки що далекі від підписання нової угоди.

Цього сезону Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 44 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 27 голів та віддав 9 асистів.