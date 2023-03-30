Англія

Англійський клуб хоче дати можливість синам легендарного Ліліана Тюрама зіграти в АПЛ.

Колишній французький центральний захисник Ліліан Тюрам залишив за плечами чимало славетних виступів французькому, італійському та іспанському футболі, проте жодного разу доля не спрямовувала його професійну кар’єру до англійської Прем’єр-ліги.

Надолужити цей момент мають усі шанси два талановитих сини відомого батька — Кефрен та Маркус Тюрам, які наразі виступають за Ніццу та Боруссію з Менхенгладбаха відповідно.

Однак у старшого з цієї пари, 25-річного Маркуса, чинна угода з "жеребцями" завершується вже наприкінці поточного сезону, тому він буде ласим кандидатом на підсилення для будь-якої команди.

Щодо 22-річного Кефрена ситуація не виглядає настільки однозначною, оскільки "орлики" не хочуть відпускати одного з найбільш яскравих гравців власного складу.

Проте з грошима, що має англійський Ньюкасл, будь-які двері відчинені бодай для одного раунду перемовин щодо трансферу.

Але "сорокам" потрібно підготуватись до того, що конкурувати за Кефрена Тюрама доведеться з Парі Сен-Жермен.

Разом із тим, "червоно-сині" також хочуть бачити в себе й Маркуса Тюрама, отже цілком можливий обмін інтересами поміж англійським і французькими клубами.

У поточному сезоні Кефрен відіграв 39 матчів, забив два голи та віддав вісім гольових передач, тоді як Маркус за 26 ігор оформив 15 голів та чотири гольові передачі.