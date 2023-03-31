Англія

Футболісту шкода, що тренера таки звільнили.

Вінгер Тоттенгема Рішарлісон висловився щодо звільнення Антоніо Конте з посади головного тренера "шпор".

"Питання до мене як до футболіста та критика за мою гру – це частина футболу, і я це приймаю. Однак я не потерплю, якщо про мене говорять неправду! Я завжди дуже поважав Конте та всіх моїх тренерів. Він дуже допоміг мені при переході в Тоттенгем, і щоразу, коли у нас виникали проблеми, навіть якщо вони були публічними, ми вирішували їх на основі розмови та професіоналізму. Він може це підтвердити.

Я не виступав проти нього, все було навпаки. Мені шкода, що я не зробив достатньо, щоби він залишився. Коли він пішов, я послав йому повідомлення, в якому подякував йому за все і побажав йому всього найкращого, бо це те, чого він заслуговує!

З іншого боку, журналіст, відповідальний за цю жахливу брехню, не зробив навіть найменшого – не поговорив із моїм PR-агентом і не вислухав мене. Поганий професіонал та погана людина! Вам має бути соромно, TyC Sports!", — написав футболіст у Twitter.

Нагадаємо, що у березні Рішарлісон, розчарований цим сезоном у складі Тоттенгему, розкритикував Антоніо Конте. На що тренер відповів футболісту.