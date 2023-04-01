Англія

Лондонський клуб планує зробити пропозицію щодо трансферу влітку.

Каталонська Барселона продовжує зазнавати труднощів у вигляді наслідків власного невтішного фінансового становища, через що вимушена постійно змінювати власні плани щодо окремих виконавців.

"Блаугранас" свого часу були цілком упевнені в тому, що їм вдасться вмовити флангового захисника Алехандро Бальде підписати оновлений контракт із клубом, однак наразі іспанська преса повідомляє, що перемовини між сторонами зайшли в глухий кут.

Із урахуванням стрімкого наближення літньої трансферної кампанії, подібні зміни в позиціях каталонців не залишаються осторонь уваги інших клубів.

Лондонський Челсі, наприклад, уже почав звертати увагу на 19-річного виконавця, чий контракт завершується влітку наступного року.

Грем Поттер наразі невпевнений щодо того, чи зможе Марк Кукурелья замінити на постійній основі Бена Чілвелла в стартовому складі, через що шукає іншого кандидата на підсилення складу власної команди.

Портал Transfermarkt оцінив Бальде в 30 млн євро.

У поточному сезоні Алехандро відіграв 33 матчі, віддавши шість гольових передач.