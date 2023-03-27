Іспанія

Футболісту запропонують угоду до 2027 року.

Барселона хоче продовжити контракт із Алексом Бальде, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, клуб хоче запропонувати 20-річному захиснику контракт як мінімум до 2027 року з перспективою зростання зарплати та відступними у розмірі 1 мільярд євро.

Барселона дала гравцеві зрозуміти, що він буде постійним гравцем основи наступного сезону.

Поточна угода Алекса Бальда з Барселоною діє до червня 2024 року.

Цього сезону захисник віддав 5 гольових передач у 23 матчах Ла Ліги.