Англія

Іспанський тренер розраховую на талановитого футболіста.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес прокоментував чутки навколо можливого відходу Ансу Фаті.

"Я дуже вірю в Ансу Фаті. Хочу, щоб він досяг успіху тут. Він спокійний і зосереджений. Він дуже добре тренується. Я розумію його батька, але не надаю цьому значення.

Ансу лише 20 років. Ви повинні набратися терпіння. У Барселоні велика конкуренція", — наводить слова Хаві Фабріціо Романо.

У поточній кампанії Фаті провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі. У гравця контракт з Барселоною, що діє до літа 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед, Челсі, Ньюкасл та Арсенал стежать за ситуацією навколо Фаті.