Іспанський тренер розраховую на талановитого футболіста.
Хаві та Фаті, getty images
01 квітня 2023, 10:59
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес прокоментував чутки навколо можливого відходу Ансу Фаті.
"Я дуже вірю в Ансу Фаті. Хочу, щоб він досяг успіху тут. Він спокійний і зосереджений. Він дуже добре тренується. Я розумію його батька, але не надаю цьому значення.
Ансу лише 20 років. Ви повинні набратися терпіння. У Барселоні велика конкуренція", — наводить слова Хаві Фабріціо Романо.
У поточній кампанії Фаті провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі. У гравця контракт з Барселоною, що діє до літа 2027 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед, Челсі, Ньюкасл та Арсенал стежать за ситуацією навколо Фаті.