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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 29 березня:

Батько нападника каталонської Барселони Анссумане Фаті дав скандальне інтерв’ю.

Ліонель Мессі натомість готовий повернутись до "блаугранас", навіть якщо при цьому трохи поступиться за рівнем зарплати.

Сенсаційний нападник італійського Наполі Хвіча Кварацхелія погодився продовжити контракт із клубом.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.