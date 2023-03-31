Англія

Футболіст Барселони може продовжити кар'єру в одному з клубів АПЛ.

Барселона готова продати свого нападника Ансу Фаті за суму від 40 до 50 мільйонів євро під час літнього трансферного вікна.

Головним претендентом на іспанця вважають Манчестер Юнайтед. Але, за інформацією Diario Sport, в боротьбу за молодого вінгера готові втрутитись ще три клуби АПЛ: Челсі, Ньюкасл та Арсенал.

У поточній кампанії Фаті провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі. У гравця контракт з Барселоною, що діє до літа 2027 року.

Наразі футболіст травмований. Пошкодження він отримав під час тренування.