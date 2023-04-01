Англія

Манчестер Сіті у видовищному стилі розібрався з Ліверпулем

Колектив Юргена Клоппа шокував суперників, забивши першим, проте в подальшому не втримав перевагу.

Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Ліверпуль 4:1

Голи: Альварес, 27, де Брюйне, 46, Гюндоган, 54, Гріліш, 74 — Салах, 17



Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке — Родрі (Б. Сілва, 83), Гюндоган — Марез, де Брюйне, Альварес — Гріліш (Палмер, 88).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон (Цимікас, 70) — Елліотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Фабіньо, Гендерсон — Салах (Фірміно, 69), Гакпо (Мілнер, 82), Жота (Нуньєс, 69).



Попередження: Родрі — Салах