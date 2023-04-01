Англія
01 квітня 2023, 16:28
Манчестер Сіті у видовищному стилі розібрався з Ліверпулем
Колектив Юргена Клоппа шокував суперників, забивши першим, проте в подальшому не втримав перевагу.
Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images
01 квітня 2023, 16:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Ліверпуль 4:1
Голи: Альварес, 27, де Брюйне, 46, Гюндоган, 54, Гріліш, 74 — Салах, 17
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке — Родрі (Б. Сілва, 83), Гюндоган — Марез, де Брюйне, Альварес — Гріліш (Палмер, 88).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон (Цимікас, 70) — Елліотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Фабіньо, Гендерсон — Салах (Фірміно, 69), Гакпо (Мілнер, 82), Жота (Нуньєс, 69).
Попередження: Родрі — Салах