Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 1 квітня 2023 року, 14:30.

У центральному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув більш ніж впевнену перемогу над Ліверпулем.

У першому таймі команди Хосепа Гвардіоли та Юргена Клоппа обмінялися забитими м'ячами та пішли на перерву за нічийного рахунку, але вже у другій половині зустрічі "містяни" не залишили жодних шансів обороні "червоних" — 4:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль в 29 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Манчестер Сіті — Ліверпуль 4:1

Голи: Альварес, 27, де Брюйне, 46, Гюндоган, 54, Гріліш, 74 — Салах, 17



Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке — Родрі (Б. Сілва, 83), Гюндоган — Марез, де Брюйне, Альварес — Гріліш (Палмер, 88).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон (Цимікас, 70) — Елліотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Фабіньо, Гендерсон — Салах (Фірміно, 69), Гакпо (Мілнер, 82), Жота (Нуньєс, 69).



Попередження: Родрі — Салах