Англія

Статистичні портали WhoScored, SofaScore та FotMob оцінили гру українця у минулому матчі АПЛ.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув більш ніж впевнену перемогу над Лідс Юнайтед із рахунком 4:1, завдяки чому "каноніри" зберегли свій відрив від Манчестер Сіті у чемпіонських перегонах у розмірі восьми очок.

У цьому протистоянні взяв участь український універсал "канонірів" Олександр Зінченко, який вийшов на поле у стартовому складі своєї команди та був замінений на Кірана Тірні на 86-й хвилині.

Статистичний портал WhoScored поставив 26-річному українцеві середню оцінку за проведений час на полі – 6,8.

Портал SofaScore поставив Зінченку нижчу оцінку – 6,6.

Що стосується порталу FotMob, то вони оцінили гру Олександра Зінченка у 7,3.