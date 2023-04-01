Англія

Колектив Мікеля Артети відповів на успіх Манчестер Сіті проти Ліверпуля, зберігши відрив у вісім очок у чемпіонських перегонах.

У рамках 29 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал приймав на своєму полі Лідс Юнайтед.

Після перемоги Манчестер Сіті над Ліверпулем раніше цього дня, підопічним Мікеля Артети потрібна була лише перемога, щоб зберегти свою поточну перевагу у вісім очок у чемпіонських перегонах.

У першому таймі ми побачили лише один гол – Габріел Жезус власноруч заробив пенальті, після чого успішно його реалізував, відзначившись першим голом з першого жовтня минулого року та після свого відновлення від травми.

Другий тайм був більш веселим і в ігровому плані, і в плані забитих м'ячів. Фактично одразу після перерви Бен Вайт подвоїв перевагу "канонірів" у рахунку, тоді як передгольовий пас у цій атаці віддав Олександр Зінченко. Довів рахунок до розгромного той же Жезус, записавши таким чином на свій рахунок дубль.

Незважаючи на те, що Лідсу в результаті вдалося відіграти один м'яч, крапку в цьому протистоянні поставив гол Граніта Джаки. Фінальний свисток зафіксував упевнену перемогу Арсеналу з рахунком 4:1.

Арсенал — Лідс Юнайтед 4:1

Голи: Жезус, 35 (пен.), 55, Вайт, 47, Джака, 84 — Крістенсен, 76

Арсенал: Рамсдейл – Зінченко (Тірні 86), Габріел, Голдінг, Вайт – Джака (Вієйра 86), Парті (Жоржиньо 60), Едегор (Сміт-Роу 86) – Мартінеллі, Жезус (Сака 60), Троссар

Лідс Юнайтед: Мельє – Фірпо, Стрейк, Кох (Купер 74), Ейлінг – Гаррісон (Бамфорд 85), Рока, Крістенсен – Саммервілл (Рюттер 74), Ааронсон (Маккенні 66), Сіністерра (Родріго 65)

Попередження: Кох, Бамфорд