Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Лідсом.

"Я дуже задоволений. Різні речі відбувалися в команді останніми днями, але ми здорово на них відреагували.

Це був непростий матч проти непростого суперника, але загалом ми заслужили на перемогу. Лідс грав організовано, охоче, а ми кілька разів втрачали м'яч у небезпечних зонах.

Ми по-справжньому стабільні протягом сезону. Головне – завтрашній день, ми маємо завтра працювати краще, ніж сьогодні”, — наводить слова Артети ВВС.

Раніше повідомлялося, що Жезус забив гол за Арсенал вперше з жовтня минулого року.