Наставник дав свій коментар.
Мікель Артета, Getty Images
01 квітня 2023, 20:32
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Лідсом.
"Я дуже задоволений. Різні речі відбувалися в команді останніми днями, але ми здорово на них відреагували.
Це був непростий матч проти непростого суперника, але загалом ми заслужили на перемогу. Лідс грав організовано, охоче, а ми кілька разів втрачали м'яч у небезпечних зонах.
Ми по-справжньому стабільні протягом сезону. Головне – завтрашній день, ми маємо завтра працювати краще, ніж сьогодні”, — наводить слова Артети ВВС.
Раніше повідомлялося, що Жезус забив гол за Арсенал вперше з жовтня минулого року.