Англія

Керманич Ліверпуля — про розгромну поразку від Ман Сіті в минулому матчі АПЛ.

У центральному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув більш ніж впевнену перемогу над Ліверпулем із рахунком 4:1.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Думаю, в першому таймі ми побачили те, що передбачували: Манчестер Сіті домінував. Коли ми були в грі, ми створили їм проблеми та забили чудовий гол. У нас був ще один великий момент на контратаці, в якому ми могли б зіграти краще.

Якщо не враховувати це, нічого хорошого про матч сказати не можна. Це гра, яку ми маємо використати, щоб визначити речі, які не повинні відбуватися. У нас не має бути проблем у ключових зонах, ми не маємо бути настільки відкритими", — цитує слвоа Юргена Клоппа BBC.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль ви можете на Football.ua.