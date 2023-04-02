Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 29-го туру АПЛ, який пройде 2 квітня і розпочнеться о 18:30.

У рамках матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

НЕДІЛЯ, 2 КВІТНЯ, 18:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Наприкінці лютого цього року нам вже довелося побачити очний поєдинок між Ньюкаслом та Манчестер Юнайтед, який пройшов у рамках фіналу Кубка англійської ліги. Відверто кажучи, на той момент у "сорок" вже виднівся спад у грі, що здебільшого стосувалося реалізації моментів. Запеклого та інтригуючого протистояння у тому фіналі ми майже й не побачили: "червоні дияволи" змогли виграти свій перший трофей під керівництвом Еріка тен Гага, хай і для багатьох і второстепенного характеру.

На тлі ігрового спаду тоді у Ньюкасла до цього всього додався ще й непростий календар, тому через систематичні втрати очок проти суперників абсолютно будь-якого рівня команда Едді Гау залишила зону Ліги чемпіонів, опустившись на п'яте місце, яке "сороки" зберігають до цього дня, але не залишають надій та мрій представити Англію наступного сезону у найпрестижнішому єврокубку. І завдання це, виходячи з наочної ситуації в таблиці, цілком реалістичне, враховуючи, що відставання від кризового Тоттенгема складає всього два очки, при цьому Ньюкасл ще й має два матчі в запасі.

Що стосується Манчестер Юнайтед, то у виконанні "червоних дияволів" починаючи зі старту цього сезону ми, напевно, вже встигли побачити якщо не все, то багато чого... Це і виграний трофей, і розгром від Брентфорда, і сім історичних пропущених м'ячів від Ліверпуля, і розгромна поразка в дербі Манчестера, і Фергі-тайм, що працює не на манкуніанців, а на лондонський Арсенал... У той же час неможливо заперечувати факт того, якого прогресу досяг МЮ з призначенням тен Гага, а виграний Кубок англійської ліги — лише мале підтвердження цього.

Але в той же час наявності цього прогресу поки що мало, щоб серйозно боротися за чемпіонство хоча б більше одного тижня — такі великі амбіції потребують час. Цікаво, що тільки-но протягом сезону лише з'являлися хоча б мізерні шанси включитися у перегони Арсеналу та Манчестер Сіті за чемпіонським титулом — Манчестер Юнайтед фактично одразу дуже болісно опускався на землю тим чи іншим болючим провалом. Тому цього сезону АПЛ манкуніанцям поки доведеться задовольнятися завданням зі збереження "бронзи", яка поки що абсолютно не гарантована команді, як і фініш на четвертому місці, в зоні Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,41, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,08. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,51.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш, Віллок — Мерфі, Ісак, Сен-Максімен

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лісандро, Шоу — Забітцер, Фред — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Веггорст

Не зіграють: Крафт, Альмірон, Фрейзер — ван де Бек, Еріксен, Гарначо, Каземіро

Під питанням: Ботман, Поуп, Сен-Максімен, Гордон — Варан, Забітцер, Рашфорд, Марсьяль

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