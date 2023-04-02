Англія

23-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншій англійській команді.

Ліверпулю цікавий півзахисник Челсі Конор Галлагер, повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, за придбання виступає головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

Челсі готовий розглянути пропозиції щодо Галлагера, його продаж може допомогти клубу у дотриманні правил фінансового фейр-плей.

Цього сезону Конор забив 1 гол і віддав 1 результативний пас у 33 матчах у всіх турнірах.