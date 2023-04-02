Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 2 квітня 2023 року, 16:00.

У рамках 29 туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл здобув впевнену перемогу над Манчестер Юнайтед.

Команда Едді Гау відправила у ворота "червоних дияволів" два м'ячі, хоча, заради справедливості, могла перемагати з більш розгромним рахунком.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл — Манчестер Юнайтед в 29 турі англійськох Прем'єр-ліги-2022/23:

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Віллок, 65, Вілсон, 88.

Ньюкасл: Поуп — Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр — Віллок (Андерсон, 84), Гімараєс, Лонгстафф — Сен-Максімен (Жоелінтон, 68), Мерфі (Гордон, 69), Ісак (Вілсон, 80).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Мартінес (Пеллістрі, 83), Варан (Лінделеф, 84), Далот — Мактоміней (Фред, 83), Забітцер — Фернандеш — Рашфорд, Антоні (Санчо, 62), Веггорст (Марсьяль, 62).