Англія

Перемогу "сорокам" принесли голи у виконанні Джо Віллока та Каллума Вілсона.

У матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на своєму полі здобув перемогу над Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито у середині другого тайму, коли Джо Віллок головою скористався скидкою від Аллана Сен-Максімена з дальньої штанги.

Потім на 88 хвилині Каллум Вілсон відзначився голом після передачі Кірана Тріпп'єра, вийшовши на заміну.

Для Ньюкасла це третя перемога поспіль, а для "червоних дияволів" третя гра без перемог із двома поразками.

Після 27 ігор Ньюкасл та МЮ набрали по 50 очок і "сороки" перебувають вище, на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи "червоних дияволів" за додатковими показниками.

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Віллок, 65, Вілсон, 88.

Ньюкасл: Поуп — Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр — Віллок (Андерсон, 84), Гімараєс, Лонгстафф — Сен-Максімен (Жоелінтон, 68), Мерфі (Гордон, 69), Ісак (Вілсон, 80).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Мартінес (Пеллістрі, 83), Варан (Лінделеф, 84), Далот — Мактоміней (Фред, 83), Забітцер — Фернандеш — Рашфорд, Антоні (Санчо, 62), Веггорст (Марсьяль, 62).