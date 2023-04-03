Англія

"Червоні дияволи" хочуть придбати захисника Баєра.

Джеремі Фрімпонг може приєднатися до Манчестера Юнайтед, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, манкуніанці розпочали переговори з агентом захисника Баєра. Перший етап пройшов успішно.

Стверджується, що головний тренер англійської команди Ерік тен Гаг захоплюється 22-річним нідерландцем. У свою чергу, Джеремі не проти перейти до МЮ.

Цього сезону Фрімпонг провів 26 ігор у Бундеслізі, забивши 8 голів і віддавши 6 результативних передач.