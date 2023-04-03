Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та лондонський Тоттенгем.
Віталій Миколенко, Getty Images
03 квітня 2023, 21:06
Евертон та лондонський Тоттенгем зіграють на Гудісон Парк у рамках двадцять дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.
Шон Дайч, після нічиєї проти лондонського Челсі (2:2), залучив до стартового складу той самий набір виконавців, у якому знову не знайшлось місця Віталію Миколенку.
Крістіан Стелліні в своєму першому матчі на новій посаді зробив ставку на Льоріса в рамці воріт, тоді як Перішич повернувся на лівий фланг, а Кулушевські зіграє праворуч в атаці.
Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує, Онана — Івобі, Макніл — Грей.
Запасні: Бегович, Голгейт, Міна, Миколенко, Мопе, Девіс, Коуді, Гарнер, Сіммс.
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро, Скіпп, Гейб’єрг, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн.
Запасні: Форстер, Остін, Танганга, Санчес, Сарр, Девайн, Мандл, Моура, Данжума.
Гра Евертон — Тоттенгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.