Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та лондонський Тоттенгем.

Евертон та лондонський Тоттенгем зіграють на Гудісон Парк у рамках двадцять дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Шон Дайч, після нічиєї проти лондонського Челсі (2:2), залучив до стартового складу той самий набір виконавців, у якому знову не знайшлось місця Віталію Миколенку.

Крістіан Стелліні в своєму першому матчі на новій посаді зробив ставку на Льоріса в рамці воріт, тоді як Перішич повернувся на лівий фланг, а Кулушевські зіграє праворуч в атаці.

Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує, Онана — Івобі, Макніл — Грей.

Запасні: Бегович, Голгейт, Міна, Миколенко, Мопе, Девіс, Коуді, Гарнер, Сіммс.



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро, Скіпп, Гейб’єрг, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн.

Запасні: Форстер, Остін, Танганга, Санчес, Сарр, Девайн, Мандл, Моура, Данжума.



Гра Евертон — Тоттенгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.