Англія

Звільнення фахівця дорого обійшлось лондонцям.

Челсі через незадовільні результати прийняв рішення звільнити Грема Поттера, проте це обійшлось клубу у велику суму.

Як повідомляє видання Daily Mail, лондонці заплатять за розрив контракту близько 13 мільйонів фунтів стерлінгів.

Стверджується, що в контракті була передбачена сума у розмірі 50 мільйонів фунтів. Раніше Челсі заплатив за Поттера 20 мільйонів фунтів Брайтону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсманн готовий обговорити з Челсі довгостроковий проект, проте власники Челсі сумніваються через його вік.