Звільнення фахівця дорого обійшлось лондонцям.
Грем Поттер, getty images
03 квітня 2023, 22:56
Челсі через незадовільні результати прийняв рішення звільнити Грема Поттера, проте це обійшлось клубу у велику суму.
Як повідомляє видання Daily Mail, лондонці заплатять за розрив контракту близько 13 мільйонів фунтів стерлінгів.
Стверджується, що в контракті була передбачена сума у розмірі 50 мільйонів фунтів. Раніше Челсі заплатив за Поттера 20 мільйонів фунтів Брайтону.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсманн готовий обговорити з Челсі довгостроковий проект, проте власники Челсі сумніваються через його вік.