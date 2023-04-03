Німеччина

Німцю — 35 років, співвласників це бентежить.

Керівництво Челсі турбує вік Юліана Нагельсманна, повідомляє Sky Sports.

Хто стане наступним головним тренером Челсі?

За інформацією джерела, досягнення та навички колишнього головного тренера Баварії справили враження на менеджерів "синіх", проте Тодда Боулі та Бехдада Егбалі, співвласників клубу, бентежить те, що німцю лише 35 років.

У свою чергу, Нагельсманн готовий вислухати пропозицію Челсі, хоча контактів поки не було.

Нагадаємо, що Нагельсманна було звільнено наприкінці березня із Баварії.