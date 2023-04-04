Англія

Півзахисник може змінити команду.

Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб хоче підписати півзахисника Лестера Джеймса Меддісона.

Зазначимо, що в цьому сезоні англійський футболіст відіграв 23 поєдинки, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Меддісон вперше в кар'єрі зіграв в старті збірної Англії — останній раз до цього він грав у 2019.