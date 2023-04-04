Півзахисник може змінити команду.
ДЖеймс Меддісон, getty images
04 квітня 2023, 18:28
Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб хоче підписати півзахисника Лестера Джеймса Меддісона.
Зазначимо, що в цьому сезоні англійський футболіст відіграв 23 поєдинки, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Меддісон вперше в кар'єрі зіграв в старті збірної Англії — останній раз до цього він грав у 2019.