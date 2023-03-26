Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Своєрідний дебют відбудеться у грі з Україною.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вже обрав стартові 11 на матч відбору до Євро-2024 проти України.

Тренер довірив місце в основі хавбеку Лестера Джеймсу Меддісону. Він вперше у кар'єрі вийде в основному складі національної команди.

До слова, для 26-річного Джеймса це лише другий матч за "трьох львів". До цього він зіграв 19 хвилин проти Чорногорії у 2019 році.

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Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем, Гендерсон, Райс — Сака, Кейн, Меддісон.

Запасні: Рамсдейл, Форстер, Тріпп’єр, Гєї, Даєр, Гріліш, Філліпс, Галлагер, Тоуні.

Гра Англія — Україна почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.