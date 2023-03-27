Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст оцінив свої дії у матчі з Україною.

Півзахисник збірної Англії Джеймс Меддісон прокоментував перемогу над Україною у відборі до Євро-2024 а також свій перший матч за майже 4 роки у складі національної команди.

"Я багато працював. Я люблю футбол і просто хотів повернутися в збірну Англії. Я завжди дивлюся на збірну і хотів бути частиною команди. Як футболісту і тому, хто прагне досягти успіху, важко дивитися, як грають твої друзі за Англію, і самому не брати участі.

Це була гарна подорож, і я пишаюся нею. Сподіваюся, я завоював довіру головного тренера, щоб він знав, що може викликати мене. У мене все було добре. Я буду критичний, коли дивитимусь на свою гру, так відбувається завжди.

Гарет Саутгейт сказав, що немає сенсу їхати в Італію і перемагати, якщо ми повернемося сюди і програємо цю гру. Це був блискучий початок кваліфікації, і я повернуся в цій формі до Лестера. Я не слухаю ЗМІ, а лише Гарета. Я знав, що можу змінити його думку, добре граючи за Лестер.

Я думаю, що чемпіонат світу був для мене важливим. Незважаючи на те, що я не грав і мав проблеми, я зміг допомогти хлопцям своєю присутністю. Я підтримував хлопців, і це ставить мене в гарну позицію перед тренером", — сказав Меддісон.

Відзначимо, що останній раз Джеймс Меддісон виходив у грі збірної Англії у листопаді 2019 року — тоді він дебютував за "трьох львів".

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.