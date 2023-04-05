Англія

Футболіст взимку міг опинитись в АПЛ.

Після успішно проведеного чемпіонату світу у Катарі півзахисник Фіорентини та збірної Марокко привернув до себе увагу від топових клубів.

Взимку, після того, як Крістіан Еріксен отримав травму, Манчестер Юнайтед намагався підписати марокканця, але перемовини не просунулись. МЮ вирішив зупинитись на варіанті із Марселем Забітцером.

"Ми отримали декілька пропозицій у зимове трансферне вікно. Ще була пропозиція від Манчестер Юнайтед, але переговори на той час не були завершені", — розповів агент футболіста Мохамед Сінух.

Також Сінух додав, що в літнє трансферне вікно у футболіст буде можливість перейти в інший клуб.

"На сьогоднішній день нас немає жодних пропозицій по Соф'яну Амрабату, але Фіорентина не проти продати гравця влітку. Президент клубу пообіцяв зробити це, коли відхилив зимові пропозиції", — додав він в інтерв'ю Kora Plus.

У сезоні-2022/23 26-річний півзахисник провів 38 матчів за "фіалок" в усіх змаганнях, у яких не відзначався гольовими діями.