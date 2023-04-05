Англія

Півзахисник Ліверпуля прокоментував нічию проти Челсі.

Ліверпуль напередодні обіграв лондонський Челсі на полі суперників у рамках перенесеного матчу восьмого туру англійської Прем’єр-ліги.

Челсі — Ліверпуль 0:0 Огляд матчу АПЛ

Півзахисник "червоних" Джордан Гендерсон після завершення зустрічі розповів про власні емоції від гри.

"Важка гра. Обидві сторони, мабуть, перебувають не на найвищому рівні впевненості станом на зараз, але ми хотіли приїхати сюди і показати реакцію на останню невдалу гру, що, як мені здається, нам удалось зробити.

Ми було готові боротись, бігти до останнього, продовжувати працювати. Імовірно, нам не вистачило трохи якості, особливо — у останній третині поля. Останнього пасу та удару просто не було сьогодні ввечері. Але я вважаю, що загалом ми доклали всіх необхідних зусиль для перемоги.

Іноді нам дійсно доводилось витримувати великий тиск. У суперників у складі є дуже багато хороших гравців. Завдяки їхнім індивідуальним якостям у них будуть можливості забити. Важко судити про це відразу після гри, але я відчув, що наша реакція була позитивною з точки зору ментальності, ставлення та роботи на полі.

Зіграти "сухий" матч на полі Челсі ніколи не буває легко, навіть якщо вони перебувають не в найкращому тонусі, тому ми повинні використати цей позитив і від нього спробувати побудувати щось нове, попрацювати над атакуючою грою та спробувати забивати голи в наступній грі.

Непослідовність результатів за ходом сезону нам не допомогла. Поразка на вихідних, звичайно, теж не допомогла. Тому вам просто потрібно продовжувати працювати над собою. Триматись разом, залишатись разом як команда — це найголовніше, як і продовжувати працювати один для одного", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Ліверпуль зіграє вдома проти лондонського Арсенала 9 квітня, о 18:30.