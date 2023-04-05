Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 4 квітня 2023 року, 22:00.

У перенесеному поєдинку восьмого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі поділив очки з Ліверпулем (0:0).

Матч закінчився без забитих м'ячів з рахунком 0:0, незважаючи на те, що обидві команди мали моменти, щоб забити.

Також зазначимо, що українець Михайло Мудрик з'явився на полі на 78 хвилині, вийшовши на заміну.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Ліверпуль в АПЛ:

Челсі — Ліверпуль 0:0



Челсі: Аррісабалага — В. Фофана, Кулібалі, Кукурелья — Р. Джеймс, Фернандес, Канте (Галлагер, 69), Чілвелл (Мудрик, 78) — Гаверц, Ковачич — Феліш (Стерлінг, 85).



Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Конате, Матіп, Цимікас (Робертсона, 65) — Джонс (Гакпо, 79), Фабіньо, Гендерсон — Жота, Фірміно (Салах, 65), Нуньєс (Мілнер, 79).



Попередження: Ковачич — Матіп, Цимікас, Джонс, Фабіньо