Англія

Поточний контракт англійського вінгера з "канонірами" закінчується наприкінці сезону.

Контракт вінгера лондонського Арсеналу Ріса Нельсона з його нинішнім клубом закінчується наприкінці цього сезону, проте "каноніри" мають намір його продовжити.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво лондонського клубу веде переговори з 23-річним англійцем, щоб підписати з ним нову угоду.

За інформацією джерела, головний тренер Арсеналу Мікель Артета був би радий залишити Нельсона в команді, в той час як багато європейських клубів виявляють інтерес до потенційного безкоштовного трансферу.

В поточному сезоні Ріс Нельсон провів 11 матчів у всіх турнірах (490 хвилин), в яких він забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.