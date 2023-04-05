Англія

Керівництво "лісників" продовжує довіряти валійському фахівцю.

Після поразки Ноттінгем Форест від Лідс Юнайтед (1:2) у перенесеному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги у ЗМІ з'явилися чутки, що "лісники" розглядають варіант зі звільненням Стіва Купера з посади головного тренера першої команди.

Незважаючи на те, що Ноттінгем опустився на 17 місце і ризикує вилетіти з вищого дивізіону Англії, його керівництво офіційно спростувало чутки про можливе звільнення Купера.

"Ніхто не заперечує, що наш клуб перебуває у складному становищі в Прем'єр-лізі, але ми хочемо покласти край спекуляціям і неправдивим і підривним повідомленням у ЗМІ, щоб підтвердити, що Стів Купер залишається нашим менеджером у Ноттінгем Форест", — сказано в заяві на офіційному сайті "лісників".

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року Ноттінгем Форест продовжив контракт із Стівом Купером до літа 2025 року.