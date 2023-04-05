Англія

Український універсал Арсеналу порушує правила в середньому один раз на 583 хвилини.

Гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко цього сезону англійської Прем'єр-ліги є тим польовим футболістом, який рідше за інших порушує правила.

Як повідомляє статистичний портал Opta, 26-річний українець здійснив у цій кампанії АПЛ лише три фоли. Тобто Олександр порушує правила один раз на 583 хвилини.

Цей показник українського універсала є найкращим серед усіх польових гравців АПЛ, які провели у сезоні-2022/23 англійської першості як мінімум 900 хвилин.

ТОП-5 польових гравців АПЛ за рідкістю фолів (враховуються лише футболісти, що зіграли цього сезону щонайменше 900 хвилин):

1. Олександр Зінченко (Арсенал) — один фол на 583 хвилини

2. Мадс Роерслев (Брентфорд) — один фол на 465 хвилин

3. Ітан Піннок (Брентфорд) — один фол на 360 хвилин

4. Езрі Конса (Астон Вілла) — один фол на 279 хвилин

5. Свен Ботман (Ньюкасл) — один фол на 238 хвилин