Англія

Колектив Еріка тен Гага нарешті здобув перемогу в АПЛ.

У рамках догравання 25 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд зустрічався із Брентфордом.

Перший матч між цими суперниками завершився сенсаційно — Брентфорд розгромно переміг з рахунком 4:0. Тому Юнайтед мав плани віддати борг.

МЮ активно розпочав матч, проте не діяв конкретно біля воріт Раї. Забити вдалося на 27 хвилині. Шоу віддав верховий пас на Забітцера, той головою скинув на Рашфорда, який розстріляв воротаря гостей.

Юнайтед і другий тайм почав непогано. Маркус Рашфорд мав свій момент, Забітцер перевіряв Раю. Ближче до середини тайму Брентфорд почав грати трохи краще, але рахунок таким і залишився.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 1:0

Голи: Рашфорд, 27

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу (Маласія, 37), Мартінес, Варан, Далот — Мактоміней, Забітцер (Фред, 71), Антоні (Лінделеф, 86), Бруну Фернандеш, Санчо (Марсіаль, 71) — Рашфорд.

Брентфорд: Рая — Генрі, Мі, Піннок, Янссон, Рерслев (Гікі, 75) — Єнсен (Баптіст, 63), Дамсгор (Дасілва, 63), Норгор (Вісса, 75) — Тоуні, Мбемо (Шаде, 63).

Попередження: Шоу, Мактоміней, Дамсгор, Бруну, Норгор.