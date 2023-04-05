Англія

"Сороки" продовжують чинити тиск на лідерів чемпіонату.

У рамках догравання матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл завітав у гості до Вест Гема.

Гості дуже жваво розпочали поєдинок та змогли забити два швидкі голи. На 6 хвилині голова сила на фланзі "сорок" Сен-Максімен обігрався з Вілсоном, який переграв Фаб'янські.

А за 7 хвилин Ньюкасл збільшив свою перевагу. Жоелінтон вийшов віч-на-віч з польським воротарем, обіграв його та забив.

Господарі вже у першому таймі скоротили відставання. Боуен виконав подачу з кутового, а Зума не зміг схибити з вбивчої позиції.

На самому початку другого тайму рахунок став 1:3. Вілсон опинився у центрі уваги та оформив дубль. А під кінець гри до розгрому рахунок довели Ісак та Жоелінтон.

Вест Гем — Ньюкасл 1:5



Голи: Зума, 40 — Вілсон, 6, 47, Жоелінтон, 13, 90+1, Ісак, 83

Вест Гем: Фаб'янські — Керер (Цоуфал, 65), Зума, Агер, Емерсон — Соучек (Даунс, 67), Райс, Пакета, Боуен, Бенрахма (Корне, 65) — Антоніо (Інгс, 65).

Ньюкасл: Поуп — Берн, Ботман, Шер, Тріпп'є — Жоелінтон, Гімараеш, Лонгстафф, Сен-Максімен (Гордон, 66), Мерфі (Віллок, 66) — Вілсон (Ісак, 66).

Попередження: Емерсон, Жоелінтон.