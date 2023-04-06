Англія

Англійський фахівець повернеться до табору "синіх" на тимчасовій основі після звільнення Грема Поттера.

Напередодні лондонський Челсі офіційно оголосив, що Грем Поттер відтепер більше не буде головним тренером першої команди, через що "сині" були вимушені перебувати в активних пошуках нового керманича.

Як повідомив авторитетний журналіст Девід Орнштейн, керівництво Челсі повністю домовилося зі своєю легендою Френком Лемпардом про те, що він тимчасово очолить команду до кінця цього сезону.

Англійський фахівець буде тимчасовим головним тренером Челсі, а його асистентами у тренерському штабі стануть Ешлі Коул, Джо Едвардс та Кріс Джонс.

Інформацію про повернення Френка Лемпарда на Стемфорд Брідж на короткостроковій основі також підтверджує журналіст Фабріціо Романо. За його словами, під час роботи англійця керівництво "синіх" продовжить працювати над пошуком довгострокового тренера, на роль якого зараз розглядаються Юліан Нагельсманн та Луїс Енріке.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Лемпард вже очолював Евертон, поки його не було звільнено наприкінці січня цього року через незадовільні результати команди. Щодо Челсі, то англієць очолював лондонський клуб у період з 2019 по 2021 рік.