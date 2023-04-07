Англія

Раніше австралієць був генеральним директором City Football Group у Китаї.

Напередодні міжнародна федерація футболу розповсюдила заборону будь-якої футбольної діяльності на всі змагання для спортивного директора лондонського Тоттенгема Фабіо Паратічі, який є одним із фігурантів гучної справи про фінансові махінації Ювентуса, оскільки працював у той час у туринському клубі.

Поки ФІФА розглядатиме апеляцію у справі Паратічі, боси Тоттенгема були змушені зайнятися пошуками фахівця, який виконуватиме обов'язки спортивного директора клубу замість італійця.

Як повідомляє офіційний сайт "шпор", новим спортивним директором Тоттенгема призначено австралійця Скотта Манна, який приєднається до правління клубу та керуватиме всіма футбольними відділами.

"Скотт, колишній виконавчий директор City Football Group, має великий досвід роботи в спортивних організаціях: він почав свою кар’єру в Сіднейському організаційному комітеті Олімпійських ігор 2000 року, а потім перейшов у Національну регбійну лігу, перш ніж приєднатися до Австралійської футбольної ліги.

Скотт приєднався до ФК Мельбурн Сіті як головний виконавчий директор у 2010 році. У 2019 році він був призначений головним виконавчим директором City Football Group China", — сказано про Скотта Манна на офіційному сайті Тоттенгема.