Англія

Екснаставник Лідс Юнайтед може очолити клуб АПЛ.

Лестер після звільнення Брендана Роджерса знаходиться в пошуку нового головного тренера.

Як повідомляє видання The Athletic, Джессі Марш — фаворит на посаду в англійському клубі. Тренер вже провів перемовини з клубом.

Стверджується, що Рафаель Бенітес та Сем Еллердайс також розглядаються, але вже як альтернативні варіанти до кінця сезону.

Керівництво розраховує, що Марш залишиться в команді, щоб повернути її в АПЛ, якщо в цьому сезоні буде виліт в Чемпіоншип.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лестер — фаворит у боротьбі за голкіпера Валенсії Мамардашвілі.